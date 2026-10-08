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Екатерина Кузьмичева избрана председателем Самарской губернской думы

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 октября состоялось первое заседание Самарской губернской думы VIII созыва. В соответствии с законом "О Самарской губернской думе" и регламентом думы заседание открыл старейший депутат Виктор Воропаев.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев огласил итоги выборов в Государственную думу IX созыва и Самарскую губернскую думу VIII созыва.

В федеральном парламенте Самарскую область представят Герои России Денис Портнягин, Андрей Трифонов, Александр Живайкин, Леонид Калашников и Александр Фетисов, избранные по одномандатным округам, а также Леонид Симановский и Андрей Парфенов, прошедшие по федеральному округу.

Новый депутатский корпус Самарской губернской думы представлен четырьмя партиями: 42 депутата у "Единой России", шесть у КПРФ, по одному у ЛДПР и "Новых людей". Четыре депутата - участники специальной военной операции: Герои России Максим Девятов, председатель общественного совета федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, и Михаил Тамбовцев; Андрей Колотовкин, председатель общественной организации "Ветераны специальной военной операции Самарской области", генерал-лейтенант, бывший командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа; Рамис Терегулов, дважды кавалер ордена Мужества, вице-президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, многократный чемпион мира по панкратиону.

Состав парламента заметно обновился: ротация составила 64%. Работу в думе нового созыва продолжат лишь 18 депутатов VII созыва, еще четверо ранее уже избирались в региональный парламент. Опыт депутатской работы есть и у других парламентариев: шесть человек были депутатами думы городского округа Самара, четверо - Тольятти, Сызрани и Волжского района.

В ходе заседания председателем Самарской губернской думы избрали Екатерину Кузьмичеву - впервые в истории региона спикером законодательного собрания стала женщина. Депутаты поддержали кандидатуру, выдвинутую фракцией "Единой России" по предложению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Екатерина Кузьмичева имеет большой опыт работы в законодательных и представительных органах власти. С 2000 по 2007 год она была депутатом Тольяттинской городской думы, в 2007-2016 годах представляла жителей региона в Государственной думе V и VI созывов. С 2016 года - депутат Самарской губернской думы от Ставропольского одномандатного округа №8. В думе VI созыва она избиралась первым заместителем председателя, в VII созыве возглавляла фракцию "Единой России", была заместителем председателя думы и председателем комитета по законодательству, законности и правопорядку.

"Сегодня Самарская губернская дума VIII созыва начала свою историю. Думаю, выражу общее мнение: новый созыв областного парламента - профессиональная команда законодателей, которой по плечу решение самых сложных задач. Результаты выборов, прошедших в стране и Самарской области, говорят о безоговорочной поддержке курса президента России Владимира Владимировича Путина - курса, который в нашем регионе реализуется под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева. Глава региона выдвинул Программу социально-экономического развития Самарской области. Ее реализация, как и поддержка участников специальной военной операции и их семей, должна стать приоритетом работы законодательного органа власти. Это потребует от всех нас повышенной ответственности и концентрации всех сил", - подчеркнула председатель законодательного собрания.

Отметим, что Екатерина Кузьмичева - единственная в Приволжском федеральном округе женщина, возглавляющая парламент. .

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Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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