Самарская губернская дума впервые проведёт публичные слушания по бюджету региона

3 ноября в Самаре, на площадке СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", Самарская губернская дума впервые проведет публичные слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

Бюджетный цикл в этом году проходит в рамках нового закона "О бюджетном процессе в Самарской области", принятого в июне. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в законодательные новеллы внесены изменения, которые значительно повысили роль депутатов в обсуждении главного финансового документа региона.

"В этом году впервые наша Дума станет модератором такого важного мероприятия, как публичные слушания. Считаю обновленный формат общественного обсуждения крайне важным: он позволяет учитывать ключевые мнения, высказанные представителями общественности, муниципальными властями и профильными сообществами, а также повышать эффективность общественного контроля. Подчеркну, что предложения, полученные в ходе публичных слушаний, будут обобщены и рассмотрены", — отметила председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.

Депутаты всех комитетов Думы уже провели концептуальное обсуждение документа по своим направлениям. Приоритетами бюджета остаются достижение национальных целей, стопроцентное выполнение социальных обязательств, семейноцентричность, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Финансирование обеспечено не только для 14 базовых мер соцподдержки, принятых на федеральном уровне, но и для пакета расширенных областных льгот. Также в числе приоритетов — экономический рост региона и поддержка инфраструктуры муниципальных образований.

Основные параметры областного бюджета на трехлетний период: доходы — 976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей. В проекте на 2027–2029 годы государственные программы укрупнили: вместо 47 их осталось 21. Это сократило число ответственных исполнителей, что поможет усилить контроль за расходами и результатами.

"15 октября мы направили полученный от правительства проект бюджета на 2027 и плановый период 2028–2029 годов по всем субъектам законодательной инициативы — в Самарской области их 419. Жители, общественные организации и муниципалитеты подготовят свои предложения. Мы ждем их мнения, реакции и инициативы. Самые значимые предложения мы затем обсудим на заседании нашего комитета", — пояснил председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам Виктор Кузнецов.

До 10 ноября проект закона должен быть принят Думой в первом чтении. Рассмотрение во втором, окончательном чтении состоится до конца ноября.