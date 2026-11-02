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Законотворчество Власть и политика

Самарская губернская дума впервые проведёт публичные слушания по бюджету региона

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 ноября в Самаре, на площадке СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", Самарская губернская дума впервые проведет публичные слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Бюджетный цикл в этом году проходит в рамках нового закона "О бюджетном процессе в Самарской области", принятого в июне. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в законодательные новеллы внесены изменения, которые значительно повысили роль депутатов в обсуждении главного финансового документа региона.

"В этом году впервые наша Дума станет модератором такого важного мероприятия, как публичные слушания. Считаю обновленный формат общественного обсуждения крайне важным: он позволяет учитывать ключевые мнения, высказанные представителями общественности, муниципальными властями и профильными сообществами, а также повышать эффективность общественного контроля. Подчеркну, что предложения, полученные в ходе публичных слушаний, будут обобщены и рассмотрены", — отметила председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.

Депутаты всех комитетов Думы уже провели концептуальное обсуждение документа по своим направлениям. Приоритетами бюджета остаются достижение национальных целей, стопроцентное выполнение социальных обязательств, семейноцентричность, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Финансирование обеспечено не только для 14 базовых мер соцподдержки, принятых на федеральном уровне, но и для пакета расширенных областных льгот. Также в числе приоритетов — экономический рост региона и поддержка инфраструктуры муниципальных образований.

Основные параметры областного бюджета на трехлетний период: доходы — 976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей. В проекте на 2027–2029 годы государственные программы укрупнили: вместо 47 их осталось 21. Это сократило число ответственных исполнителей, что поможет усилить контроль за расходами и результатами.

"15 октября мы направили полученный от правительства проект бюджета на 2027 и плановый период 2028–2029 годов по всем субъектам законодательной инициативы — в Самарской области их 419. Жители, общественные организации и муниципалитеты подготовят свои предложения. Мы ждем их мнения, реакции и инициативы. Самые значимые предложения мы затем обсудим на заседании нашего комитета", — пояснил председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам Виктор Кузнецов.

До 10 ноября проект закона должен быть принят Думой в первом чтении. Рассмотрение во втором, окончательном чтении состоится до конца ноября.

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Последние комментарии

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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