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Александр Живайкин разъяснил федеральные решения по поддержке ветеранов СВО и семей погибших: что изменится на местах Живайкин о мигрантах: "Работаете честно - останетесь, прячетесь в тени - придется уехать" В Самарской области предлагают предоставлять льготное жилье сотрудникам вузов Геннадий Котельников обратился к жителям региона в День памяти ветеранов боевых действий В Губернской думе приняли дополнительные гарантии для участников СВО

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Александр Живайкин разъяснил федеральные решения по поддержке ветеранов СВО и семей погибших: что изменится на местах

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Госдума приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы готовились при активном участии партии "Единая Россия".

Фото: Дарья Глазкова

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин пояснил, что речь идёт о федеральных законах, которые должны быть максимально понятными людям и одинаково работать в регионах.

"Это решения про конкретные жизненные ситуации — жильё, статус, медицинское сопровождение, помощь семьям. Наша задача в Самарской области — быстро настроить механизм, чтобы всё работало без проволочек", — отметил Живайкин.

Что изменится:

Очередь на жильё закрепляют за семьями погибших военнослужащих.

Если семья стояла в очереди на жильё и военнослужащий погиб, исключить её из списка теперь нельзя. Ранее из‑за правовых пробелов основания могли формально прекращаться. Новая норма также действует для случаев утраты кормильца с 24 февраля 2022 года — предусмотрено восстановление в очереди задним числом.

Сапёры и спасатели на освобождённых территориях получат статус ветеранов боевых действий.

Сотрудники МЧС, сапёры и спасатели, выполнявшие задачи на освобождённых территориях, смогут оформить статус ветерана боевых действий и получить предусмотренные льготы.

Бесплатное ЭКО расширяют на ветеранов и семьи погибших.

Бесплатная процедура ЭКО будет доступна ветеранам и инвалидам боевых действий. Вдовы погибших участников СВО смогут воспользоваться правом в течение пяти лет после гибели мужа — при наличии нотариального согласия, оформленного им при жизни.

Медпомощь ветеранам СВО переводят на персональное сопровождение.

Медицинскую помощь планируют вести в формате индивидуального контроля — чтобы ветераны получали положенные обследования и лечение без лишних согласований, повторных визитов и потери направлений.

По словам Живайкина, ключевой смысл принятых решений — убрать бюрократические "провалы" и сделать поддержку адресной, понятной и гарантированной.

Гид потребителя

Последние комментарии

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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