В Губернской думе приняли дополнительные гарантии для участников СВО

30 июня под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Самарской губернской думы, на котором рассмотрели 35 вопросов, из них 26 проектов законов Самарской области. Принято 24 закона, 2 законопроекта одобрено в первом чтении.

В заседании приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаил Феоктистов, депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев, председатель правительства Виталий Шабалатов, представители областного правительства, территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники первого потока региональной программы "Школа героев".

Депутаты приняли закон Самарской области "Об исполнении областного бюджета за 2025 год". Заместитель председателя правительства — министр финансов региона Ольга Собещанская подготовила для парламентариев подробную информацию об исполнении бюджета региона за прошлый год. Доходы составили свыше 296 млрд 358,7 млн руб., расходы — 343 млрд 239 млн руб., с превышением расходов над доходами (дефицитом) в размере 46 млрд 880,2 млн руб. Однако дефицит бюджета по итогам года оказался ниже плановых значений, что позволило существенно сократить верхний предел госдолга.

В целом бюджет региона был ориентирован на 67% (в сумме это 229,8 млрд руб.) на расходы социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Каждый третий житель был охвачен хотя бы одной мерой поддержки — от детей до участников специальной военной операции и молодых специалистов.

Внесенный губернатором в порядке законодательной инициативы принятый на пленарном заседании новый закон "О бюджетном процессе в Самарской области" базируется на действующем законе "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области". Но теперь регламентирование бюджетного процесса выведено в самостоятельный нормативный правовой акт. Детально определяются полномочия всех ключевых участников бюджетирования — губернатора, Самарской губернской думы, правительства, финансового органа и его руководителя.

Существенно расширяются полномочия Самарской губернской думы. Публичные слушания по главному финансовому документу региона переносятся на площадку законодательного органа, что усиливает их легитимность и эффективность общественного контроля. Кроме того, у депутатов теперь будет право подготовки поправок уже к первому чтению бюджета (ранее поправки вносились только ко второму чтению).

Одобрили парламентарии значимую законодательную инициативу, внесенную фракцией "Единая Россия" в Самарской губернской Думе — закон "О добровольчестве (волонтерстве) в Самарской области". Принятие этого базового законопроекта позволяет систематизировать и закрепить на законодательном уровне все реализуемые в регионе меры поддержки добровольчества, определить полномочия органов власти в этой сфере.

Документ закрепляет принципы развития бескорыстной общественной деятельности: свобода выбора направлений и форм, сотрудничество власти и волонтёров, недопустимость подмены госполномочий добровольческой работой. Отдельно прописан принцип инклюзивности, чтобы в волонтёрство могли включаться люди с разными возможностями, а также добровольцы серебряного возраста. Закон предполагает введение поощрений для волонтеров. За счет создания единых правил и критериев повысится эффективность трат бюджетных средств. Благодаря закону число добровольцев в регионе вырастет, как и качество проектов.

По мнению спикера регионального парламента, принятие нового базового закона о добровольчестве в Самарской области — это логичный и своевременный шаг в развитии социальной политики региона.

"Наша губерния по праву считается одним из лидеров добровольческого движения в стране, сегодня оно объединяет более 230 тысяч человек. Семь раз Самарская область подтверждала статус "Региона добрых дел", что свидетельствует о признании наших заслуг на федеральном уровне.

Вместе с тем волонтёрская деятельность требует чёткой правовой регламентации, определения механизмов взаимодействия добровольческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления, а также установления гарантий государственной поддержки. Принятие регионального закона о добровольчестве позволяет решить эти задачи системно, заложив прочную правовую основу для дальнейшего развития движения.

Помощь волонтёров особенно востребованной оказалась в периоды серьёзных вызовов, с которыми столкнулась страна. Во время пандемии добровольцы внесли неоценимый вклад в борьбу с распространением инфекции, оказывая поддержку медицинским учреждениям и тем, кто нуждался в помощи. Сегодня волонтёрские объединения активно участвуют в оказании помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, занимаются сбором и доставкой гуманитарных грузов, плетением маскировочных сетей, помощью в госпиталях. Эти направления деятельности требуют координации, ресурсного обеспечения и признания на государственном уровне.

Закон создаёт необходимые правовые условия для дальнейшего роста добровольческого движения, повышения качества и эффективности волонтёрских проектов. Уверен, что закон станет надёжной опорой для всех, кто бескорыстно помогает другим" — убежден председатель заксобрания Геннадий Котельников.

Также парламентарии приняли пакет законов, направленных на разностороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей. Так, депутаты одобрили сразу два закона о внесении изменений в закон "О бесплатной юридической помощи в Самарской области". Первый подготовлен в соответствии с указом президента России, которым в субъектах РФ рекомендовано установить единые базовые меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. До сих пор право на бесплатную юрпомощь в регионе было у родителей, супругов и детей (студенты-очники до 23 лет) погибших бойцов. Теперь ее смогут получать еще и несовершеннолетние дети участников СВО, в том числе рождённые после гибели отца, а также дети старше 18 лет (инвалиды с детства). Кроме того, помощь будет доступна иждивенцам погибших военнослужащих. Это касается и тех случаев, когда боец пропал без вести (признан безвестно отсутствующим).

Второй закон также расширяет круг льготников, которые могут рассчитывать на бесплатную юрпомощь, но уже в связи с изменением ФЗ. В федеральный перечень добавлены вынужденные переселенцы, беженцы и получившие временное убежище в России. Теперь эти льготные категории в Самарской области смогут обращаться за бесплатной юрпомощью по поводу соцподдержки, статуса беженца или переселенца, а также по вопросу получения гражданства РФ.

Были приняты изменения в региональный закон, внесённые фракцией "Единая Россия", "О порядке постановки на учёт граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности". Документ разработан по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Благодаря закону для участников СВО и членов их семей упрощается процедура получения бесплатного земельного участка. Устанавливается проактивный режим: органы власти предложат воспользоваться правом на услугу, не дожидаясь заявления от льготника, сами запросят необходимые данные, чтобы люди не ходили по инстанциям и не собирали справки. Меняется подход к работе с документами: там, где сведения можно получить через единую систему межведомственного взаимодействия из электронного сервиса министерства обороны РФ, исключается необходимость личного предоставления бумажных справок.

Депутаты поддержали корректировку закона "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области", продиктованную поправками в ФЗ. Теперь ребята из числа сирот, которые выполняли боевые задачи в зоне специальной военной операции, получают преимущественное право на жильё. Аналогичную норму закрепили и в региональном законе.

Также был принят важный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области по вопросам обеспечения прав участников специальной военной операции и о совершенствовании государственной и муниципальной службы в Самарской области". Он внесен в Думу главой региона и предусматривает снижение для участников специальной военной операции квалификационных требований для поступления на государственную гражданскую и муниципальную службы в два раза. Для госслужбы снижаются требования к стажу или работе по специальности. Для муниципальной службы упрощаются условия и по стажу, и по профессиональному образованию. Требования к стажу для работы в ОМС сельских поселений также смягчаются, причем не только для участников СВО, но и для других соискателей. Это позволит в том числе трудоустраиваться молодым людям.

В соответствии с федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" регионы должны закрепить право за такими льготниками на получение ими земельных участков. Условия предоставления наделов из государственных или муниципальных земель прописали в областном законе "О земле". Участки можно бесплатно приобрести для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства или под индивидуальное жилищное строительство в любом районе или городе региона, независимо от места регистрации. При этом заявитель должен постоянно проживать в Самарской области не менее пяти лет и не получать ранее землю бесплатно по другим основаниям. Установлены нормы по величине надела: в городской черте — это участок 8 соток, в сельских населённых пунктах — 25 соток.

Депутаты приняли еще ряд важных изменений в региональное законодательство, в том числе поправки в законы "О профилактике правонарушений на территории Самарской области", "О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области", "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Самарской области" и другие. Также на заседании согласовали кандидатуру на должность мирового судьи Самарской области.

"Сегодня мы приняли пакет законов в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Расширили круг получателей бесплатной юридической помощи: теперь на правовую поддержку могут рассчитывать и несовершеннолетние дети (в том числе рождённые после гибели отца), дети-инвалиды и иждивенцы погибших военнослужащих, даже если боец пропал без вести. По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева снизили требования к стажу и образованию для участников СВО при поступлении на госслужбу. Упростили получение земли: чиновники сами запросят данные через межведомственную систему, услуга будет предоставляться в проактивном режиме. Ввели преимущественное право на жильё для детей-сирот — участников СВО. Всего в поддержку наших воинов принято уже более 30 законов: о земле, налоговых льготах, компенсации ЖКУ и образования, квотах в вузах и рабочих местах. По трудоустройству вернувшихся бойцов наш регион в пятёрке лучших в стране.

Завтра, 1 июля, отмечается День ветеранов боевых действий — эту памятную дату мы установили региональным законом. И продолжим работать над тем, чтобы каждый, кто защищал интересы страны с оружием в руках, чувствовал поддержку государства. Это наш долг", — подчеркнул по итогам пленарного заседания председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.