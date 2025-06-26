Геннадий Котельников: "Все бюджетные средства мы должны обратить во благо людей - жителей Самарской области"

26 июня под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Самарской губернской думы, где рассмотрели 32 вопроса, в том числе 19 проектов законов Самарской области.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства депутатами был рассмотрен и принят в двух чтениях закон Самарской области "Об исполнении областного бюджета за 2024 год", его представил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

По состоянию на 1 января 2025 года доходы областного бюджета составили 299 млрд 31 млн рублей, что превышает плановые назначения на 2,4% (исполнение - 102,4%).

Расходы составили 294 млрд 759 млн рублей, что ниже плановых назначений в размере 330 млрд 581 млн рублей и составляет 89,2% исполнения.

Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2024 год составило 266 млрд 837 млн рублей, или 103,4% к годовым плановым расчетам. По сравнению с 2023 годом поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 31 млрд 237 млн рублей, или на 13,3%.

Поступления налоговых доходов составили 251 млрд 869 млн рублей, или 102,9% к годовым плановым расчетам. Относительно 2023 года налоговые доходы увеличились на 11,9%.

Безвозмездные поступления в 2024 году составили 32 млрд 193 млн рублей, что составляет 94,6% от планируемых 34 млрд 43 млн рублей. При этом возвращено остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 520 млн рублей.

Поступления доходов дорожного фонда за 2024 год составили 30 млрд 362 млн рублей. По сравнению с 2023 годом сумма поступлений дорожного фонда сократилась на 12 млрд 683 млн рублей, или на 29,5%. Снижение суммы произошло за счет завершения строительства крупного объекта и, соответственно, завершения финансирования из средств федерального бюджета.

На реализацию национальных проектов из областного бюджета было направлено 31 млрд 232 млн рублей, или 84,9% от сводной бюджетной росписи. Из них 16,5 млрд рублей - средства федерального бюджета, которые израсходованы в соответствии с поставленными целями, задачами на 98%.

Два принятых закона направлены на поддержку стратегических инвесторов региона.

Закон "О внесении изменений в статью 10.1 закона Самарской области "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности", внесенный правительством региона, предлагает предоставлять инициаторам масштабных проектов в сфере жилищного строительства возможность получения земельного участка под застройку без проведения торгов.

Такое право получат инвестиционные компании, выполняющие одновременно три условия: реализация крупных жилищных проектов площадью не менее 200 тысяч кв. м. жилых помещений и передача 1% площадей области или муниципалитетам, возведение транспортной и социальной инфраструктуры также с последующей безвозмездной передачей и реставрация или восстановление значимого памятника архитектуры.

Законопроект направлен на поддержку строительной отрасли в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, а также на реализацию проектов по строительству доступного жилья, повышение качества жизни людей, сохранению объектов культурного наследия.

Закон Самарской области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области", внесенный на рассмотрение думы губернатором, устанавливает инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для организаций, осуществивших капитальные вложения в размере не менее 3 млрд рублей и одновременно направивших денежные средства на финансирование мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области".

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется в 2025-2027 годах в размере 50% от инвестиционных расходов.

Такие изменения в налоговое законодательство региона направлены на создание условий комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций, их инфраструктуры, повышения их экономического, социального и кадрового потенциала, обеспечение комфортным и доступным жильем сельского населения.

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов подчеркнул: "Экономика Самарской области растет, доходы областного бюджета увеличиваются, все социальные обязательства выполняются, объемы этих социальных обязательств также возрастают. По решению губернатора мы методично, планомерно расширяем линейку мер поддержки. Сегодня более чем миллион жителей региона напрямую получают ту или иную помощь из областного бюджета. Эта работа будет продолжена и в текущем, и в будущем году. Также работаем над инфраструктурным развитием Самарской области. И этот баланс - между социальными обязательствами и инфраструктурным развитием - стараемся выдерживать. У нас есть хороший задел на будущее, и в следующий бюджетный период мы смотрим с оптимизмом".

Геннадий Котельников прокомментировал: "Депутаты высоко оценили исполнение областного бюджета 2024 года. Сложился профицит в сумме более четырех миллиардов рублей, которые перешли на этот год, и эта колоссальная сумма была потрачена на развитие региона, на благо людей. Я уверен, что мы должны очень разумно относиться к расходованию бюджетных средств. Задач у нас стоит очень много: развитие социальной сферы, образования, здравоохранения, создание современной инфраструктуры, поддержка наших участников СВО. И мы видим, что и правительство области, и губернатор большое внимание уделяют работе над бюджетом. И итоги года очень положительные. Конечно, нам нельзя терять свои позиции, нужно постоянно двигаться только вперед. И все бюджетные средства мы должны обратить во благо людей - жителей Самарской области".