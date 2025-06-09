Геннадий Котельников: "Детская летняя оздоровительная кампания — важная государственная задача"

5–6 июня председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников принял участие в LXXVI заседании Совета законодателей субъектов РФ Приволжского федерального округа, которое состоялось в Пензе.

В числе участников пленарного заседания — полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководители региональных законодательных органов округа.

Насыщенная программа, деловые встречи и обсуждение наиболее актуальных вопросов. На форуме, объединяющем представителей всех органов законодательной власти регионов Приволжья, парламентарии смогли выработать важные решения по совершенствованию нормативной правовой базы.

Накануне пленарного заседания Совета законодателей ПФО парламентарии посетили ряд спортивных и социальных объектов, возложили цветы к Монументу воинской и трудовой Славы в память о подвиге соотечественников в годы Великой Отечественной войны.

На пленарном заседании Совета особое внимание уделили вопросам развития массового спорта. Обращаясь к законодателям Приволжского федерального округа, полпред президента России Игорь Комаров отметил: "По опросам в регионах округа интерес к занятию спортом есть — у нас систематически спортом занимаются от 50 до более чем 60% жителей. За последнее время в ПФО вырос уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями. Показатель, на который мы сейчас ориентируемся, — 70% (столько жителей страны в возрасте от 3 до 79 лет должны регулярно заниматься спортом в России к 2030 году). Эту цель поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. Если говорить об удовлетворённости людьми условиями для занятий физическим спортом, то показатель тоже высокий — более 63%". Он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обеспечению равного доступа к занятиям спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая участников СВО. В большинстве регионов ПФО уже действуют нормативные акты, позволяющие отдельным категориям граждан посещать спортивные объекты бесплатно или со скидкой 50%.

С основным докладом о совершенствовании нормативно-правового регулирования развития массового спорта и доступности спортивной инфраструктуры в регионах ПФО выступил председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

"Тема развития массового спорта связана с вопросами укрепления здоровья населения. Совет законодателей ПФО изучил огромный опыт, накопленный в разных регионах Приволжья. Например, получила одобрение программа "Школьный стадион". Благодаря ей приводятся в порядок спортплощадки общеобразовательных школ, чтобы использовать их для тренировок учеников, а во внеурочное время — открывать местным жителям. Школы есть в каждом микрорайоне, и это делает спортивные занятия доступными для всех желающих. Также обсудили пути решения проблемы дефицита тренерских кадров, поддержку развития национальных видов спорта, помощь в организации спортивных занятий атлетов с ограниченными возможностями. Каждый вопрос глубоко прорабатывается, формулируются наши предложения, которые мы представим на федеральном уровне", — подытожил координатор Совета законодателей ПФО Евгений Люлин.

Вторым значимым вопросом повестки заседания стало обсуждение совершенствования нормативного обеспечения организации загородного отдыха и оздоровления детей в регионах Приволжья. Парламентарии заслушали доклад председателя Государственного совета Чувашской Республики Леонида Черкесова. Он напомнил, что 2025 год объявлен Годом детского отдыха в системе образования нашей страны. В оздоровительной кампании будет задействовано более 10,7 тысяч организаций, где смогут отдохнуть свыше 1,5 млн детей. Совокупный объем финансирования, предусмотренный в бюджетах регионов ПФО составляет более 13 млрд рублей, что превышает показатели минувшего года на 10%.

Докладчик отметил, для развития организаций детского отдыха и оздоровления в настоящее время в регионах ПФО установлены региональные и муниципальные меры поддержки. Так, в Нижегородской, Кировской, Саратовской областях и Пермском крае предусмотрено льготное налогообложение. В Республике Татарстан действует программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи "Лето — детям". Капитально отремонтировано уже 43 лагеря на общую сумму 6,9 млрд рублей. В Республике Марий Эл, Пермском крае предусмотрены субсидии хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на оздоровление детей работников в собственных лагерях и на приобретение путевок в загородные лагеря. В Нижегородской области предоставляются ежегодные гранты на укрепление и реновацию материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что Самарская область всегда была и остается в числе регионов, где организацию летней оздоровительной кампании власти держат на особом контроле. Он подчеркнул, что около 118 тысяч детей планируется охватить всеми формами отдыха летом 2025 года в Самарской области. В их числе — 3 500 детей участников специальной военной операции, 400 ребят из города Снежное Донецкой Народной Республики. Для юных жителей губернии будут работать 45 стационарных лагерей, 667 лагерей дневного пребывания и 4 палаточных лагеря. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено более 930 млн рублей, что на 30% больше в сравнении с 2024 годом.

"Грамотная и последовательная работа по сохранению и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей на протяжении многих лет позволяет говорить о том, наш регион выполняет важную государственную задачу — обеспечить юным жителям Самарской области возможность отдохнуть летом с пользой для здоровья. 118 тысяч детей будет охвачено всеми формами отдыха. Это позволяет привлекать их к занятиям спортом, вести очень серьёзную воспитательную работу и оздоравливать.

По инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева введена новая мера поддержки — компенсация части стоимости путёвки, которую родители купили самостоятельно. Такой возможностью смогут воспользоваться 13 тысяч семей. Максимальная сумма компенсации составляет около 15 тысяч рублей. Обязательное условие — лагерь должен быть расположен в Самарской области и состоять в региональном реестре.

Конечно, остаются проблемы, они характерны для всех российских регионов и поэтапно решаются. Это нехватка педагогических и медицинских кадров для работы в загородных лагерях, это необходимость обновления материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей, это совершенствование системы бронирования льготных путёвок", — поделился Геннадий Котельников. Он также акцентировал внимание на том, что депутаты профильных комитетов областного парламента ежегодно обсуждают подготовку к проведению летней оздоровительной кампании и её итоги, выступая с конкретными предложениями по совершенствованию этой работы.

Вот уже третий год действует Ассоциация молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти ПФО. На очередном заседании ассоциации в Пензе председатель общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе Даниил Сиднев представил коллегам лучшие практики регионов, направленные на формирование семейных ценностей и подготовку молодежи к семейной жизни. Так, в Республике Мордовия работает Центр развития семейных ценностей, в Кировской области — Родительский просветительский центр. Во всех общеобразовательных организациях Республики Татарстан реализуется курс "Семьеведение". В Самарской области Всероссийский молодёжный форум "иВолга" проводит смену "Родные-Любимые". Молодежный парламент при Самарской губернской думе участвует в реализации проекта "Семейная гостиная", который направлен на популяризацию и укрепление института семьи, формирование семейных ценностей у молодых людей региона.

Следующее заседание Совета законодателей планируется провести в третьем квартале текущего года в Оренбурге.