В Губернской думе к Всероссийскому дню правовой помощи детям заработает горячая линия

19 ноября, накануне Всероссийского дня правовой помощи детям, председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников провёл парламентский урок для членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Самарской области. Он рассказал об истории парламента, законотворческой работе депутатского корпуса, о важности знать свои права и уметь их отстаивать.

Он рассказал о том, что 20 ноября в 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация прав ребёнка, которой провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. Именно в этот день отмечается Всемирный день ребенка, который и стал поводом для юридического сообщества ежегодно в различных форматах обращаться к вопросам правовой помощи детям.

Спикер отметил, что депутаты областного парламента особое внимание уделяют вопросам социальной поддержки, обеспечения безопасности несовершеннолетних и правовой помощи. Разрабатываются и актуализируются законодательные акты в данной сфере. Среди них — региональные законы "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", "О бесплатной юридической помощи в Самарской области", "О профилактике правонарушений на территории Самарской области", "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" и другие.

Геннадий Котельников подчеркнул: "Каждый гражданин должен знать свои права и обязанности, это бесспорно. Но помогать детям и их законным представителям разобраться в юридических вопросах, содействовать в защите их прав и интересов — задача общая, для всех органов власти. Этому способствует принятый в нашем регионе в числе первых в стране закон "О бесплатной юридической помощи в Самарской области". Сегодня очень широкий спектр правовых услуг бесплатно могут получить семьи с детьми, законные представители несовершеннолетних в подразделениях Государственного юридического бюро. Это и разъяснение законодательства, и практическая помощь в решении сложных юридических вопросов. За время действия этого закона перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную правовую помощь, увеличился почти в четыре раза. Сейчас это уже 23 категории, иными словами — 1 млн 400 тыс. жителей нашего региона.

В работе по правовому просвещению активно участвует и наш парламент. В Самарской губернской думе будет работать телефон горячей линии, во Всероссийский день правовой помощи детям 20 ноября и 21 ноября".

2025 год для Самарской губернской думы особенный: 160 лет назад было создано первое в России Самарское губернское земское собрание. К этой знаменательной дате подготовлена виртуальная викторина, где каждый может проверить свои знания об истории российского и регионального парламентаризма. Председатель заксобрания предложил ребятам ответить на вопросы виртуальной викторины, размещенной на сайте Думы. Специально для членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Самарской области была организована экскурсия по зданию и музеям регионального парламента.

По поручению Геннадия Котельникова, 20 и 21 ноября в Самарской губернской думе будет организована горячая линия. По телефону (846) 242-50-93 родители, опекуны, попечители смогут обратиться в региональный парламент по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки, алиментных обязательств и другим правовым вопросам. Горячая линия будет работать с 10.00 до 17.00 часов.

Кроме того, круглосуточно, анонимно и бесплатно действует единый детский телефон доверия 8-800-2000-122.