Проект закона об областном бюджете принят в первом чтении

30 октября состоялось заседание Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова, на котором рассмотрено 20 проектов областных законов. В работе приняли участие первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов, сенатор РФ Андрей Кислов, представители правительства Самарской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев".

В первом чтении депутаты приняли проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Главный финансовый документ региона на заседании представила заместитель председателя правительства Самарской области - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. Проект областного бюджета сформирован без учета целевых поступлений из федеральной казны, так как на момент формирования законопроекта федеральный бюджет еще не принят.

Бюджетные ресурсы сосредоточены на достижении основных национальных целей развития, обозначенных президентом РФ В.В.Путиным. Это комфортная и безопасная среда для жизни, сохранение населения и укрепление здоровья, поддержка семьи, повышение благополучия людей. В приоритете бюджетной политики - реализация национальных проектов. Самарская область участвует в 11 национальных проектах, в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 49,6 миллиарда рублей, без учета средств федеральной казны.

При определении основных направлений бюджетной и налоговой политики сохраняется преемственность федеральных направлений. Главным образом это сохранение национального суверенитета. И здесь важнейшей задачей является укрепление обороноспособности страны, поддержка специальной военной операции.

Существенная роль в бюджете региона отведена финансированию социальных отраслей экономики. В следующем году на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт планируется направить более 200 млрд рублей, что составляет 65% общего объема расходов.

В 2026 году на отрасль здравоохранения предусмотрено 49,3 млрд рублей (на 6,5 млрд рублей больше стартовых показателей прошлого года). Ежегодно на обеспечение льготными лекарственными препаратами выделяется 5 млрд рублей. В будущем году также в бюджете заложено порядка 3 млрд рублей на закупку оборудования, автомобилей "скорой помощи" и на оказание высокотехнологической медицинской помощи.

Расходы на образование на ближайшие три года запланированы в объеме 200 млрд рублей, 66 млрд рублей из них - на 2026 год. Большая часть средств - это фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. На ремонт объектов образования без учета федеральных средств предусмотрено ежегодно 3 млрд рублей.

Объем расходов на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам, ветеранам труда, ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО, иной материальной помощи, составит в 2026 году практически 20 млрд рублей, расходы на ЖКХ и благоустройство - 23 млрд рублей.

В "бюджете развития" - 81 объект строительства и реконструкции, в том числе девять школ, четыре детских сада, два пансионата, 10 объектов здравоохранения, а также предусмотрено завершение строительства станции метро и пожарного депо.

Объем бюджетных инвестиций с учетом приобретения жилья составляет 72,7 млрд рублей в течение трех лет. Расходы на переселение из аварийного жилья запланированы в размере 14,5 млрд рублей. Как минимум 3014 детей-сирот получат квартиры в трехлетнем периоде. Ольга Собещанская подчеркнула, что заданные темпы приобретения жилья позволят выполнить поручение губернатора по пятилетней программе - обеспечить квартирами данную категорию льготников и закрыть накопленную задолженность. На эти цели в бюджете предусмотрено 12,3 млрд рублей. Кроме того, в ближайшие два года планируется полностью восстановить права 580 обманутых дольщиков. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели составит 1,6 млрд рублей.

Накануне законопроект был рассмотрен с участием 19 депутатов на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике областного парламента под руководством Виктора Кузнецова. Он сообщил, что проект областного бюджета направлен для рассмотрения 410 субъектам права законодательной инициативы. Решением комитета срок внесения поправок обозначен до 17 часов 7 ноября.

При обсуждении законопроекта депутаты задали вопросы по отдельным направлениям расходной части бюджета, проведению публичных слушаний законопроекта, процедуры внесения поправок.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников:

"Обсуждение главного финансового закона региона - это всегда очень ответственный период работы для депутатского корпуса, правительства Самарской области. Процесс этот максимально открыт: каждый депутат может принять участие в обсуждении закона "Об областном бюджете" на заседаниях комитетов, в том числе и профильного комитета по бюджету. Для нас очень важно, чтобы предложения, наказы жителей области, с которыми они обращаются, нашли отражение в бюджетных проектировках.

Социальные расходы в структуре бюджета традиционно весомы и составляют порядка 65 процентов, это практически две трети расходов областной казны. Представленный бюджет - это и бюджет развития. Инвестиции в строительство, капитальный ремонт и модернизация инфраструктуры важны для дальнейшего развития и создания комфортных условий жизни в регионе. И наша задача - чтобы каждый бюджетный рубль работал максимально эффективно".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Екатерина Кузьмичева:

"Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" детально изучила проект закона о бюджете на трехлетний период, и сегодня депутаты единогласно проголосовали "ЗА" его принятие в первом чтении. Традиционно мы говорим об этом, что это социально ориентированный бюджет. Очень важно, что бюджет сбалансированный - он учитывает все первостепенные задачи, которые мы ни в коем случае не можем оставить без внимания (помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, социальная поддержка наших граждан, развитие здравоохранения и образования).

Хочу отметить, что министр финансов Ольга Всеволодовна Собещанская провела встречи со всеми представителями фракций в губернской думе, много времени уделила тому, чтобы рассмотреть буквально каждую букву и строку в проекте закона о бюджете.

В течение всего финансового года фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" плотно работает с правительством региона, вносит свои предложения. Вместе с тем у нас уже сформирован пакет поправок ко второму чтению проекта закона о бюджете, и сегодня мы направляем их на рассмотрение в профильные комитеты".

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин:

"Сегодня, когда мы обсуждали главный закон Самарской области - закон о бюджете на 2026-2028 годы, фракция КПРФ обратила внимание, что те предложения, которые мы вносили еще в прошлом году по наполнению бюджета, по использованию внутренних ресурсов, не были рассмотрены и учтены. В связи с этим фракция КПРФ не поддержала законопроект о бюджете.

Конечно, мы будем готовить поправки ко второму чтению, у нас есть время до 17 часов 7 ноября. Мы уже передали в правительство региона пакет документов с предложением по использованию внутренних финансовых резервов. Считаем - особенно сейчас, в непростых геополитических и экономических условиях, нужна мобилизация финансов и направление их на самые важные отрасли".

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов:

"Фракция ЛДПР поддержала проект бюджета в первом чтении. Говорить о том, что бюджет простой, в общем-то, не приходилось никогда. Бюджет всегда достаточно сложен. Тем более сегодня, в текущих экономических условиях, в, скажем так, прифронтовых реалиях - говорить о том, что сформирован простой документ, невозможно. Понятное дело, что предстоит большая работа. Фракция ЛДПР подготовит поправки, которые, я уверен, будут учтены при рассмотрении бюджета во втором чтении".

Руководитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин:

"Несмотря на замечания, на дискуссию, которая развернулась на заседании бюджетного комитета, фракция "Справедливая Россия" поддержала проект бюджета в первом чтении. Действительно, бюджет социальный, включает 46 государственных программ, мероприятия по реализации национальных проектов, задачи по поддержке участников специальной военной операции, задачи в сфере здравоохранения, образования. Наша цель - это открытый диалог с правительством Самарской области при работе с поправками, которые готовит фракция "Справедливая Россия". Для нас важно учесть интересы наших избирателей, жителей Самарской области, которые доверяют партии "Справедливая Россия" и которая традиционно вносит свои предложения по расходной части бюджета".

Руководитель фракции "Новые люди" в Самарской губернской думе Роман Маркаров:

"Сегодня фракция "Новые люди" поддержала в первом чтении проект закона об областном бюджете. Для нашей фракции ключевое значение имеет то, что все социальные обязательства будут выполнены перед жителями Самарской области. Безусловно, проблемы есть. Мы от фракции "Новые люди" будем готовить поправки ко второму чтению. Внесем свои предложения в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, в благоустройстве. В этом ключе мы надеемся на конструктивное взаимодействие с правительством Самарской области. Будем добиваться для наших жителей максимального комфорта и улучшения качества их жизни в это непростое время".

Сенатор РФ Андрей Кислов:

"Хочу выразить благодарность губернатору Вячеславу Андреевичу Федоровичу и правительству Самарской области за своевременную подготовку проекта бюджета. Это позволило депутатам детально с ним ознакомиться и провести содержательное обсуждение. Такая активная работа над бюджетом подтверждает его высокую значимость для дальнейшего развития региона. Для нас это не просто рутинный вопрос, а одно из важнейших решений. Особо отмечу социальную направленность документа. Две трети расходов направлено на социальные нужды, что красноречиво говорит о наших приоритетах. Кроме того, как справедливо отметила министр финансов, значительная часть средств из фонда развития также пойдет на социально значимые объекты. Таким образом, общий объем социальных расходов превышает заявленные 65%. Также мы понимаем, что в условиях специальной военной операции требуются дополнительные средства на обороноспособность страны, а также на заботу об участниках СВО и их семьях. Региональное правительство учло эти вызовы, и я благодарен коллегам за эту работу. В итоге мы получили сбалансированный документ".

По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева дума приняла закон, расширяющий категорию получателей бесплатных земельных участков. Такое право теперь будет предоставлено участникам специальной военной операции, награжденным знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом. Это единственная государственная награда, учрежденная в форме знака отличия ордена. Георгиевским крестом награждаются военнослужащие за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, а также при выполнении воинского долга в ходе боевых действий на территории других государств, за беззаветную храбрость, самоотверженность и воинское мастерство. Этой высокой воинской наградой отмечены 112 самарцев - участников СВО.

Напомним, в соответствии с региональным законом "О земле" земельные наделы либо компенсационные выплаты в размере 250 тысяч рублей могут получить участники СВО - ветераны боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также члены семей погибших воинов.