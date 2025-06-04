Геннадий Котельников: "Нужно мотивировать выпускников идти работать в реальный сектор экономики"

3 июня под председательством Геннадия Котельникова состоялось совместное заседание Совета ректоров вузов Самарской области и Совета Ассоциации "Союз работодателей Самарской области".

Главным вопросом заседания стал вопрос развития и совершенствования комплексного взаимодействия предприятий и вузов Самарской области.

Открывая заседание, председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов региона, академик РАН Геннадий Котельников высказал слова благодарности губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву за его инициативу проведения заседания Совета именно по этой теме.

Сегодня в Самарской области для многих предприятий особенно остро ощущается нехватка кадров, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. При этом зачастую уровень оплаты труда квалифицированных специалистов со средним образованием не уступает, а то и превышает заработную плату кадров с высшим образованием.

Поэтому большое внимание сегодня уделяется вопросам профессиональной ориентации, целевого обучения, производственной практики. В каждом вузе создан кадровый центр, занимающийся трудоустройством студентов. Есть на вооружении и ряд успешных практик: это целевые приёмы, молодёжные лаборатории, передовые инженерные школы, учебные программы ряда госкорпораций.

В нашем регионе накоплен большой опыт внедрения мер государственной поддержки, направленных на подготовку, привлечение и закрепление квалифицированных кадров. Самарская область — один из первых регионов России, в котором был принят и успешно реализуется закон "О молодом специалисте", предусматривающий денежные выплаты, трудоустройство на промышленные предприятия и ряд других мер поддержки.

И вместе с тем существует ряд первоочередных задач. Геннадий Котельников подчеркнул, что сегодня остро стоит необходимость принятия важных решений: переход к национальной системе высшего образования, который уже идет; усиление связи вузов с работодателями, их активное включение в образовательный процесс; трудоустройство выпускников вузов.

В своём выступлении президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области", генеральный директор АО "Авиакор-авиационный завод" Алексей Гусев рассказал, что в настоящий момент дефицит кадров на предприятиях региона составляет около 20%, и это без открытия новых производств. Особенно востребованы инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, операторы станков, токари, фрезеровщики, программисты.

Он рассказал о деятельности, направленной на поддержку кадров. В рамках национального проекта "Демография" и федерального проекта "Профессионалитет" ведётся обучение востребованных высококвалифицированных специалистов.

Большую эффективность показывает федеральный проект "Передовые инженерные школы". В регионе созданы три ПИШ на базе вузов: Самарского государственного медицинского университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва и Тольяттинского государственного университета.

Благодаря закону Самарской области "О молодом специалисте Самарской области" с 2016 года более 500 молодых специалистов, трудоустроенных на предприятия Ассоциации, получили финансовую поддержку.

Правительство планомерно наращивает число бюджетных мест в сфере инженерии, и в 2024 году на бюджетные места региона поступили 10 076 молодых людей (что на 800 человек больше, чем в 2023 году).

Важным направлением является подготовка кадров по рабочим специальностям. По профессиям технического профиля обучаются 47,8 тысяч человек (51,1% от общего контингента обучающихся). Дуальное обучение проходят 15 772 человека (8 тысяч (51%) — технический профиль).

В 2024 году по целевому обучению 5 111 человек заключили договор с 1 317 предприятиями-партнерами (2,5 тысячи — технический профиль).

Как подчеркнул Алексей Гусев, сегодня задача и работодателей, и законотворцев сделать всё, чтобы выпускники с удовольствием приходили на предприятия, исходя из престижа индустриальных профессий, достойных заработков, самого широкого спектра социальных льгот и гарантий.

Ректор Приволжского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин подчеркнул важность формирования и поддержки студенческой среды, которая помогает выпускникам чувствовать себя частью единого коллектива.

Ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков поднял вопрос воспроизводств самого кадрового состава вузов. Он отметил важность поддержки аспирантов, молодых кандидатов наук, чтобы именно они в дальнейшем пополнили коллектив педагогов.

Дмитрий Быков поделился опытом технического университета, когда профориентационная работа начинается со школы. В периметре СамГТУ находятся 55 школ, где работают педагоги вуза, создаются инженерные классы, а на их базе рождаются корпоративные проекты. На 2025 год запланированы 10 проектов, такие как: "Инженерный старт" (совместно с "ОДК-Кузнецов"), "Энергия будущего" (совместно с ПАО "Т+"), "ПроТОАЗ", "Лидеры энергетики" (совместно с "Электрощит").

О важности подготовки учителей говорила и ректор Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологи Светлана Бакулина. Она рассказала о программе "Учитель физики", которая реализуется совместно с "ОДК-Кузнецов" и за два года реализации уже можно отметить эффективность взаимодействия педагогического вуза и предприятия.

Министр науки и высшего образования региона Марк Шлеенков отметил: "Вопрос трудоустройства выпускников волнует всех — студентов, абитуриентов, работодателей. Сегодня мы выработали определённые шаги, и будем реализовывать их совместно с предприятиями и вузами региона".

Он озвучил предложение о введении целевых мест приёма в аспирантуру. Это стало бы хорошей региональной поддержкой для развития ведущих научных школ.

Президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Алексей Гусев отметил: "По нашим подсчётам сегодня примерно 20% незакрытых вакансий в реальном секторе экономики. Причины глубинные. К сожалению, два десятка лет назад мы все вкладывались в создание общества потребления. А сегодня мы поняли, что России нужны инженеры, практики, которых нужно воспитывать со школьной скамьи. Сегодня мы говорили, что надо приложить максимум усилий, чтобы создать условия для закрепления молодёжи на предприятиях, чтобы работала охрана труда и защита здоровья, чтобы сама по себе работа была интересной и молодые люди хотели создавать что-то, чем они будут гордиться. Сегодня мы обсуждали и проект "Демография", и областной закон "О молодом специалисте", которые направлены на привлечение молодёжи на производство. Нам всем нужно заниматься направлением подготовки молодого человека в индустриальное общество, формированием идеологии человека труда — и тогда, я думаю, результат будет достаточно быстро и самый положительный".

Ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков подчеркнул: "Только в конгломерате: школа, базовое предприятие, университеты — могут появиться мотивированные специалисты, которых ждут у нас на заводах. Уже со школьной скамьи человек должен чувствовать, что вовлечён в какое-то большое дело, что он полезен обществу, что его ждут в университете, и если он будут хорошо учиться, то добьётся многих побед, каких добились наши выпускники, которые сейчас руководят предприятиями, руководят большими коллективами. Те, кто хотят стать инженерами, тоже найдут себя. Нам нужны хорошие инженеры, которые работают, создают, и на их труде строится многое на предприятии. Вот только в таком конгломерате мы можем решить все эти задачи и обеспечить выпускнику достойные условия".

Геннадий Котельников подытожил: "Сегодня на совместном заседании Союза работодателей региона и Совета ректоров вузов мы предметно обсудили вопросы обеспечения кадрами. Собрались люди, которым эти кадры нужны, и те, кто готовит эти кадры. Я рад, что присутствовало много руководителей промышленных предприятий, заводов. Разговор был очень откровенный, высказали всё, что нас беспокоит. Дефицит кадров действительно есть. С другой стороны, к примеру, около 40 процентов выпускников Самарского государственного национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева работают не по специальности, которую они изучали 5–5, 5 лет. И это очень серьёзный недостаток. Ведь государство вкладывало деньги в обучение. Сейчас, конечно, на заводах, на предприятиях ждут в первую очередь молодых людей, которых можно адаптировать к новым условиям, мотивировать к движению, к профессиональному росту. Убеждён, что всё, о чём мы говорили, во многом зависит от нас — ректоров вузов и руководителей предприятий, и работать в этом вопросе нужно вместе, вместе думать, как замотивировать молодежь идти работать в реальный сектор экономики и обеспечить отрасль квалифицированными кадрами".