В губернскую думу внесен проект бюджета на 2026-2028 годы

В кратчайшие сроки - 16 октября - проект бюджета Самарской области на 2026-2028 годы поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. По традиции, главный финансовый документ региона был доставлен в областной парламент на бумажном носителе. Вместе с тем проект бюджета поступил и в электронном виде.

Ранее, 10 октября, документ был подробно рассмотрен на заседании правительства Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Приоритетами бюджетного планирования региона названо достижение национальных целей развития, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, укрепление технологического суверенитета, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. При этом показатели, заложенные в прогнозе социально-экономического развития Самарской области, позволяют бюджету сохранять социальную направленность.

Перед внесением проекта закона о бюджете на 2026-2028 годы на рассмотрение Самарской губернской думы Вячеслав Федорищев обозначил ряд дополнений. Он отметил, что важно учесть увеличение финансирования на ремонт учреждений здравоохранения (добавить 1,3 млрд рублей), на комплексный ремонт школ (1 млрд рублей), на обеспечение жильем детей-сирот. Также губернатор поручил добавить в проект бюджета средства на финансирование деятельности Фонда капитального ремонта, а также увеличить средства на ремонт дорог и строительство инфраструктурных объектов.

Заместитель председателя правительства Самарской области - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская представила проект закона председателю комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктору Кузнецову.

"Бюджет учитывает предложения жителей - обращения, направленные губернатору региона, в думу и органы исполнительной власти. Недаром бюджет называют главным финансовым документом: именно он формирует финансовую основу для реализации поставленных задач, достижения национальных целей и исполнения поручений губернатора региона и президента РФ. Бюджет сбалансирован; рассчитываем успешно исполнить его - как и текущий. Год непростой, непростым будет и следующий, но вместе мы справимся!" - прокомментировала Ольга Собещанская.

Принимая из рук министра проект бюджета, Виктор Кузнецов подчеркнул: "Важнейшее направление - расходование средств бюджета, и наш безусловный приоритет - это социальные задачи. В Самарской области действует около 130 мер социальной поддержки населения, дополнительно около 40 мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, более чем 30 мер поддержки семьи, материнства, детства. Вместе с тем очень важно сохранять курс на развитие. Через бюджет перераспределяется значительная часть ресурсов региона, и мы должны направлять эти средства не только на текущие потребности, но и на развитие, прежде всего развитие инфраструктуры - ремонт и строительство дорог, социальных учреждений и многое другое".

Объем главного финансового документа региона - более 640 страниц.

Параметры бюджета 2026 года:

Доходы - более 296 млрд рублей,

Расходы - более 326 млрд рублей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что впервые проект бюджета Самарской области на ближайшую трехлетку внесен в губернскую думу в беспрецедентно короткие сроки. Спикер отметил: "Главный финансовый документ, который определяет направление развития всех сфер и отраслей, - это итог большой совместной работы обновленной команды правительства и депутатского корпуса. При формировании бюджета по-прежнему важно соблюсти баланс между выполнением всех социальных обязательств и вектором на развитие.

В течение 15 дней после внесения проект бюджета будет рассмотрен Самарской губернской думой. За это время депутаты в рамках работы профильных комитетов подробно рассмотрят основные параметры бюджета и направления финансовой политики. Далее проект закона будет вынесен на первое чтение, которое пройдет в конце октября. После детальной доработки с учетом одобренных поправок и предложений документ будет приниматься во втором и окончательном чтении".