Депутаты губернской думы единогласно поддержали отчет правительства

22 мая на пленарном заседании Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова единогласную поддержку депутатского корпуса получил отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2024 году.

Отчет, ставший ключевым вопросом повестки дня, представил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов. Документ содержит подробную информацию, обобщающую работу органов исполнительной власти региона, статистические данные и показатели, характеризующие социально-экономическое развитие губернии.

Среди основных показателей динамики экономических процессов в губернии докладчик отметил рост объема валового регионального продукта по сравнению с 2023 годом - 4%, по итогам минувшего года этот показатель превысил 3,1 триллиона рублей. Рост индекса промышленного производства составил 5,7%, увеличение реальной заработной платы - 11,8%, реальные денежные доходы выросли на 10%.

В 2024 году правительством области неукоснительно выполнялись все социальные гарантии и обязательства. Различные виды социальной помощи оказывались фактически каждому третьему жителю региона. Объем денежных средств на эти цели составил 57,5 млрд рублей.

Для многодетных семей, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, было введено дополнительно 14 новых региональных мер поддержки, которые предоставляются без учета критериев нуждаемости. Значительно расширен список льгот участникам СВО и членов их семей, сейчас их более 40.

Выполнено поручение губернатора Вячеслава Федорищева о безусловном предоставлении ветеранам труда ежемесячной денежной выплаты, независимо от размеров их дохода и факта трудоустройства. Другой льготной категории - "детям войны" - ежегодная денежная выплата теперь предоставляется без учета размера пенсии и получения иных пособий.

Самарская область с хорошим результатом подошла к выполнению задач нацпроектов. Плановые значения достигнуты по 142 показателям из 148, установленных для региона. В рамках реализации национальных проектов в эксплуатацию введено 78 объектов капитального строительства социального назначения. В их числе поликлиника и школа в микрорайоне Волгарь Самары, поликлиника в Смышляевке, крытый футбольный манеж, другие объекты.

В 2024 году был принят ряд решений, связанных с совершенствованием работы общественного транспорта, на пассажирские маршруты областного центра вышло 300 новых автобусов. По поручению главы региона были выделены средства на закупку 71 трамвая "Львенок". Активно приводили в порядок региональные трассы - более половины дорог сейчас находится в нормативном состоянии.

Одно из важных решений в прошлом году - о смене регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Последовательно совершенствуется инфраструктура системы обращения с ТКО. В 2025 году на обновление контейнерного парка и обустройство площадок для сбора отходов в порядке опережающего финансирования предусмотрено 655 млн рублей.

"Ремонт дорог и совершенствование работы общественного транспорта, обращение с твердыми коммунальными отходами, ремонт школ и детских садов, больниц и поликлиник, благоустройство дворов и общественных пространств, обновление коммунальной инфраструктуры - те проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день. И не устают напоминать нам об этом, что вполне справедливо. По каждому из этих направлений были качественно, в ряде случаев кратно увеличены ресурсы для решения актуальных задач", - подчеркнул председатель регионального правительства.

Отчет о деятельности регионального правительства Михаил Смирнов представил лично на заседаниях всех фракций областного парламента. Предварительно депутаты получили официальные ответы на 50 вопросов, касающихся наиболее актуальной для жителей региона проблематики.

"Единой, слаженной командой под руководством нашего губернатора мы обязательно продолжим создавать условия для развития экономики нашего сильнейшего региона, для повышения доходов бюджета. Расходы будем планировать рационально, здраво. Будем выдерживать и расширять социальные обязательства, в том числе меры поддержки участников специальной военной операции. Обеспечивать необходимое инфраструктурное развитие Самарской области, формировать сильную и компетентную управленческую команду органов власти и повышать престиж работы в исполнительных органах. Искренне благодарю депутатов всех фракций за консолидацию и поддержку работы губернатора и правительства. Уверен, нам под силу реализовать те амбициозные задачи, которые ставят перед нами сегодня жители нашего региона", - сказал в завершение Михаил Смирнов.

В ходе обсуждения депутаты Роман Балтер, Геннадий Говорков, Елена Сазонова, Алексей Иванов, Светлана Бескоровайная, Ирина Шматкова, Михаил Абдалкин, Светлана Ильина, Александр Милеев задали председателю правительства ряд вопросов. Они касались строительства спортивных и образовательных объектов, ремонта дорог, работы общественного транспорта, оснащения медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, обеспечения жильем молодых семей и т.д. На все вопросы парламентарии получили подробные ответы и разъяснения. Итогом дискуссии стало единогласное утверждение отчета о деятельности правительства в 2024 году.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул: "Отчет о деятельности правительства региона сегодня был единогласно поддержан депутатами. Да, вопросов прозвучало немало, но многие из них предварительно уже обсуждались. Первый вице-губернатор - председатель правительства Михаил Андреевич Смирнов встретился с депутатами всех пяти фракций думы, отдельно беседовал с каждой из них, было задано много вопросов. Наша совместная конструктивная работа - губернатора, правительства и депутатов - дает определенный результат. Отчет показал реальные достижения региона, это мы видим по объективным показателям социально-экономического развития. Наша задача - чтобы каждый бюджетный рубль работал эффективно, с пользой для людей. Продолжим работать, надо двигаться единым фронтом в одном направлении, для дальнейшего развития Самарской области".

"Отчет правительства носил не просто аналитический, но и прикладной характер - мы услышали конкретные результаты исполнения тех обязательств, которые были взяты губернатором региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым и всем правительством. Очень важно, что в основе этих обязательств лежат обращения и просьбы наших граждан - жителей Самарской области.

Много говорится и о проблемах, которые существуют во многих сферах и над которыми предстоит работать в перспективе. И самое важное: единодушная поддержка отчета депутатским корпусом говорит о том, что каждый депутат, как и каждый член правительства, чувствуют себя единой командой - командой Самарской области", - сказала руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Екатерина Кузьмичева.

Руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин отметил: "Итоги работы правительства Самарской области за 2024 год мы обсуждали и сегодня на пленарном заседании думы, и во время встречи членов правительства с фракцией КПРФ.

Учитывая, что коммунисты - люди откровенные, прямолинейные, мы заявили, что те проблемы, которые беспокоят жителей нашего региона в 2025 году, все-таки имеют свои корни из 2024 года. Поэтому наше сегодняшнее голосование было авансовым, мы надеемся, что вопросы, которые коммунисты озвучивали во время встречи с председателем правительства, в итоге будут решены на благо жителей Самарской области".

"Фракция "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" сегодня голосовала "за", мы поддержали отчет правительства Самарской области. Хотелось бы отметить такие ключевые показатели, как рост индекса промышленного производства, рост уровня доходов жителей, высокие социальные выплаты (около 60 миллиардов средств), направленные из бюджета на нужды людей, на наши социальные программы, а также на поддержку участников специальной военной операции.

Наша фракция в фокусе внимания держит и такие ключевые вопросы, как реализация мусорной реформы, ремонт дорог, и остальные вопросы, которые перед нами ставят жители на личных встречах. Важно, что по многим из них мы находим взаимопонимание и поддержку коллег с правительства региона и большинство задач решаем вместе", - сказал руководитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин.

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов подвел итоги: "Хочу отметить, что перед заседанием мы с председателем правительства проговорили, отработали все те вопросы, которые перед нашей фракцией ставят избиратели, которые волнуют жителей Самарской области. Это и строительство крематория, и тарифы ЖКХ. Вот только один из показательных результатов - на самом деле председатель правительства Михаил Андреевич Смирнов принял беспрецедентное решение не увеличивать взносы в Фонд капитального ремонта".

"Очень здорово, что председатель правительства инициировал такую процедуру, как встреча с фракциями до пленарного заседания думы. Мы за 30 минут обсудили ряд важнейших тем, которые волнуют людей, таких как строительство новых школ и ремонт дорог. Действительно, в этой сфере всегда будут вопросы. Важно, что правительство не закрывает на них глаза, а, наоборот, поднимает эти проблемы и ждет конструктивных предложений на основе того, что говорят люди, жители. Такой конструктивный подход важен для совместного формирования проекта бюджета на перспективу", - проинформировал руководитель фракции "Нновые люди" в Самарской губернской думе Роман Маркаров.