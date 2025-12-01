В Новокуйбышевске мужчина оплатил свыше 100 покупок найденной картой

Ранее судимый житель Новокуйбышевска, оплативший более 100 покупок чужой банковской картой, предстанет перед судом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратился 41-летний житель Новокуйбышевска. Он рассказал, что у него пропала банковская карта, а потом с нее списалось свыше 40 тыс. рублей.

Правоохранители по выписке с расчетного счета выяснили, что картой расплачивались в 20 магазинах и совершили более 100 покупок. По камерам удалось вычислить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Когда его задержали, он признал вину и пояснил, что нашел карту на улице. Совершая покупки в магазинах города, обнаружил, что карта заблокирована, выкинул ее за ненадобностью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время оно направлено в суд.