Александр Бастрыкин заинтересовался делом о хулиганстве со стороны приезжих в отношении многодетной матери в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту совершения хулиганских действий в отношении жительницы Самарской области, терпящей нападки со стороны приезжих, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации в соцмедиа, в Самаре в отношении многодетной матери совершаются противоправные действия. Отмечается, что со стороны приезжих женщине поступают угрозы физической расправы и портится ее имущество. Несмотря на заявление женщины в правоохранительные органы, виновные не привлечены к ответственности.

По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). О ее ходе и предварительных результатах проверки поручил доложить глава СК РФ.