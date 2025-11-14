Самарец лишился 2 млн рублей в попытках разбогатеть

В полицию обратился 35-летний самарец, ставший жертвой аферистов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров мужчине написал неизвестный, который предложил выгодно вложить сбережения. Собеседник убедительно рассказывал о выгоде и приводил личные примеры обогащения.

Самарец поверил ему и перевел на указанный им счет все свои сбережения — порядка 2 млн рублей.

Спустя время "доброжелатель" перестал выходить на связь, а мужчина обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.