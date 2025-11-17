16+
Учредителя "АРК" Юрия Авдеева заключили под стражу до 8 января В Кировском районе задержали мужчину в розыске, который пытался украсть одежду в ТЦ В Тольятти велосипедного вора вычислили по видеокамерам Бастрыкин заинтересовался затяжным уголовным делом с цыганами, напавшими на семью в Сызрани Самарские следователи подробно рассказали, как раскрывали убийство Виктора Тархова

Преступления Происшествия

Учредителя "АРК" Юрия Авдеева заключили под стражу до 8 января

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Управляющего и учредителя фирмы "АРК" Юрия Авдеева заключил под стражу суд до 8 января 2026 года. Информацию подтвердили в пресс-службе одного из районных судов Самары.

По информации Волга Ньюс, Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене.

Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90 процентов) и Татьяна Голудина (10 процентов). О задержании Голудиной стало известно на прошлой неделе. По версии следствия, она была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей.

По имеющимся данным, эта сумма могла быть первой частью взятки. Всего же женщина могла планировать передать 2 млн рублей. По версии СУ СКР по Самарской области, подозреваемая надеялась таким образом скрыть документацию от правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество.

Бывшими совладельцами "АРК" значатся Владислав Романов и Андрей Кулька. Первый руководит территориальным отделом фонда медицинского страхования. Отчет ТФОМС недавно вызвал нарекания со стороны руководства региона. Второй имеет ИП, которое занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. Также Андрей Кулька указывался как директор ООО ТК "Чароит" (оптовая торговля фармацевтической продукцией) и был совладельцем ООО "Электромедсервис" (ремонт электронного и оптического оборудования). Известно, что "АРК" имела десятки госконтрактов, в том числе с Нефтегорской ЦРБ и некоторыми другими больницами Самарской области, Минздравом Ульяновской области, Минсоцдемографии Самарской области, Минстроем Московской области и т. д.

Согласно открытым данным, заказчиком у "АРК" было и ГКУ "Самарафармация". К руководству последнего тоже возникали вопросы правоохранителей.

