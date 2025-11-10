В Самаре возбудили уголовное дело из-за драки школьниц

Следователи СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело из-за драки подростков в Самаре.

Напомним, инцидент произошел около школы № 141 на ул. Каховской. Там подрались школьницы. Происшествие сняли на видео, которое распространилось в соцсетях.

По поручению руководителя регионального СУ СК возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Кроме того, начала проверку прокуратура Промышленного района. Надзорное ведомство изучит работу администрации школы и деятельность органов и учреждений системы профилактики. Особое внимание уделят вопросам организации работы по предупреждению и разрешению конфликтов среди учащихся.