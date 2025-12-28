В Тольятти двое мужчин так рьяно отмечали 8 Марта, что дошли до поножовщины

Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила в суд уголовное дело 42-летнего безработного местного жителя, которому вменяют причинение тяжких травм и угрозу убийством.

Весь день 9 марта 2025 г. обвиняемый и потерпевший отмечали Международный женский день 8 Марта дома у первого в коммуналке на ул. Свердлова. В какой-то момент хозяин комнаты ударил гостя сзади по голове, а затем начал избивать, угрожать убийством и три раза ударил ножом в лицо.

Уже во время расследования вскрылся еще один эпизод. 1 мая 2025 г. тольяттинец голый с ножом пытался вломиться в соседнюю комнату общежития из-за того, что живущие там женщины пожаловались на громкую музыку. Соседки успели забаррикадироваться изнутри и вызвать полицию.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за нанесение тяжких травм и до двух лет за угрозу убийства.