В Шенталинском районе женщина из ревности заколола соперницу

Следователем Шенталинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 27 декабря подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве ревности нанесла своей 44-летней знакомой удар ножом в область грудной клетки. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте преступления.

В отношении подозреваемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.