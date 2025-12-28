Тольяттинец украл у ждавшей дачный автобус пенсионерка рюкзак с овощами и полумиллионом рублей

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 47-летнего мужчины, обвиняемого в краже и грабеже. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.
По версии следствия, утром 27 июля 2025 г. он разбил арматурой окно в здании "Роскадастра" на Ленинском проспекте, 40, проник внутрь и похитил ноутбук стоимостью 21 тыс. рублей.
Однако более примечательный эпизод произошел с ним днем 9 августа 2025 года. Проходя мимо ТЦ "Линкор" мужчина заметил группу дачников, ждавших автобус. Одна из пожилых женщин отвлеклась, и в этот момент злоумышленник увез ее тележку с продуктами и рюкзаком. Пенсионерка догнала его, схватилась за тележку и потребовала вернуть имущество. Мужчина таки отдал тележку, но забрал рюкзак и убежал. В рюкзаке он нашел лук, перец, морковь и картошку, а также ничего не стоящие часы. Грабитель расстроился и оставил рюкзак в кустах около общежития на ул. Революционной, 3.
На следующий день мужчина решил, что овощи тоже пригодятся в хозяйстве, и вернулся за рюкзаком. Разбирая его, он все же нашел обмотанный веревкой пакет с купюрами по 5 и 1 тыс. рублей. Сколько именно было денег, он считать не стал, но взял часть, чтобы устроить застолье с друзьями.
14 августа обвиняемого задержали, он признал вину. В квартире задержанного полицейские нашли 45 тыс. руб. и вернули потерпевшей. При этом общая сумма ущерба составила 507 тыс. рублей.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.