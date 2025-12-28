Тольяттинец украл у ждавшей дачный автобус пенсионерка рюкзак с овощами и полумиллионом рублей

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 47-летнего мужчины, обвиняемого в краже и грабеже. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

По версии следствия, утром 27 июля 2025 г. он разбил арматурой окно в здании "Роскадастра" на Ленинском проспекте, 40, проник внутрь и похитил ноутбук стоимостью 21 тыс. рублей.

Однако более примечательный эпизод произошел с ним днем 9 августа 2025 года. Проходя мимо ТЦ "Линкор" мужчина заметил группу дачников, ждавших автобус. Одна из пожилых женщин отвлеклась, и в этот момент злоумышленник увез ее тележку с продуктами и рюкзаком. Пенсионерка догнала его, схватилась за тележку и потребовала вернуть имущество. Мужчина таки отдал тележку, но забрал рюкзак и убежал. В рюкзаке он нашел лук, перец, морковь и картошку, а также ничего не стоящие часы. Грабитель расстроился и оставил рюкзак в кустах около общежития на ул. Революционной, 3.

На следующий день мужчина решил, что овощи тоже пригодятся в хозяйстве, и вернулся за рюкзаком. Разбирая его, он все же нашел обмотанный веревкой пакет с купюрами по 5 и 1 тыс. рублей. Сколько именно было денег, он считать не стал, но взял часть, чтобы устроить застолье с друзьями.

14 августа обвиняемого задержали, он признал вину. В квартире задержанного полицейские нашли 45 тыс. руб. и вернули потерпевшей. При этом общая сумма ущерба составила 507 тыс. рублей.