Сызранская пенсионерка организовала в своей квартире нелегальную торговлю пиротехникой

В Сызрани полицейские изъяли у 70-летней местной жительницы 64 упаковки фейерверков, которыми пенсионерка незаконно торговала в своей квартире на ул. Фридриха Энгельса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Новогодние фейерверки, не имеющие маркировки, сертификатов и других установленных законом документов, местная жительница приобрела в конце 2024 г. через Интернет, хранила почти год, после чего разместила на том же сайте объявление о розничной продаже и торговала ими из своей квартиры по цене от 800 до 17 тыс. рублей.

В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота полицейскими изъяты 64 упаковки изделий (в каждой от 8 до 100 выстрелов), относящихся к категории III класса опасности.

В отношении ранее несудимой женщины сотрудники полиции собрали и направили в суд для рассмотрения материалы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица", ст. 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".