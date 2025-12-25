С ночи 61 спасатель тушит крупный пожар в частном доме под Самарой

В четверг, 25 декабря, в 2:38 поступило сообщение о возгорании в частном доме в СДК "Сосновый бор" в Красноярском районе.
По прибытии пожарных расчетов установлено, что площадь горения составляет 500 кв. метров. Пожару присвоен 2 ранг сложности.
Как сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ И ЧС, пострадавших нет.
Тушение пожара продолжается силами 61 спасателя и 14 спецмашин. Работает четыре звена газодымозащитной службы.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !