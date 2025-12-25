В Самаре именинник на Chevrolet, выехавший на "красный", протаранил Tesla

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 24 декабря, около 12:40 мужчина, который в этот день отмечал день рождения, на Chevrolet Lanos на регулируемом перекрестке ул. Демократической и ул. Арены 2018 поехал на запрещающий сигнал светофора.

Фото: ГУ МВД по Самарской области