Александр Бастрыкин взял на контроль дело о домогательствах таксиста до девочки-подростка в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад по уголовному делу о домогательствах таксиста до несовершеннолетней пассажирки в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.
К главе СК РФ обратился житель Самары, выразивший несогласие с ходом установления обстоятельств совершения противоправных действий в отношении его 15-летней дочери. В мае текущего года водитель службы такси настойчиво пытался познакомиться с девочкой, после чего совершил в отношении нее развратные действия. В СУ СК России по Самарской области уголовное дело по данному факту расследуют с июня текущего года.
Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.