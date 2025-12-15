Александр Бастрыкин взял на контроль дело о домогательствах таксиста до девочки-подростка в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад по уголовному делу о домогательствах таксиста до несовершеннолетней пассажирки в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.

К главе СК РФ обратился житель Самары, выразивший несогласие с ходом установления обстоятельств совершения противоправных действий в отношении его 15-летней дочери. В мае текущего года водитель службы такси настойчиво пытался познакомиться с девочкой, после чего совершил в отношении нее развратные действия. В СУ СК России по Самарской области уголовное дело по данному факту расследуют с июня текущего года.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.