Молодая сызранка стала фигурантом уголовного дела из-за 123 гр наркотиков

В полицию Сызрани поступила информация, что ранее не судимая 20-летняя жительница Сызрани причастна к сбыту запрещенных веществ.

При проверке поступивших сведений сотрудники полиции, получив соответствующее решение суда, осуществили осмотр квартиры в доме по ул. Ватутиной, в которой проживает женщина. В присутствии понятых был обнаружен сверток с порошком.

Согласно экспертизе, в свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой свыше 123 гр, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса женщина сообщила сотрудникам полиции, что приобрела наркотик через Интернет с целью дальнейшей реализации путем "закладок" на территории города.

В отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере) возбуждено уголовное дело. Девушка арестована, сообщает ГУ МВД по Самарской области.