Жительница Самарской области подожгла зажигалкой волосы своей подруге

Жительница Самарской области повздорила со свой приятельницей, с которой вместе пила алкоголь. Не сумев преодолеть неприязнь к собутыльнице, она взяла зажигалку и подожгла ей волосы. Потерпевшая получила сильные ожоги лица, шеи и плеч.

За нанесение средней тяжести вреда здоровью женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Также суд обязал ее выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

"В рамках возбужденного на основании выданного судом решения судебный пристав ограничил должницу в возможности покидать пределы Российской Федерации, арестовал ее счета и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату. Все это, вкупе с постановлением о взыскании исполнительского сбора, убедило женщину полностью компенсировать пострадавшей моральный вред", — отмечается в сообщении пресс-службы УФССП.