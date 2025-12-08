В отношении бывшего замглавы ГУ МЧС по Самарской области возбудили дело о десятках нарушений

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по более чем 30 эпизодам нарушений в отношении теперь уже бывшего замначальника ГУ МЧС по Самарской области Владислава Садовского.
Кроме того, стало известно, что уголовное дело может пополниться еще десятком эпизодов.
В 2025 г. он уже был признан виновным в совершении нескольких преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").
Напомним, с 2022 по 2023 г. Садовский в нарушение закона согласовывал специализированным организациям документы по пожарной безопасности строящихся зданий. Для более быстрого прохождения процедуры он вносил ложные сведения о коллегиальном принятии решений. В частности, 21 ноября 2022 г. в облМЧС поступило заявление на согласование специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности на объекте в Железнодорожном районе Самары (Желябова, 7. Жилой дом №2. Паркинг №3), что было разработано ООО "Конструктор-Плюс". Далее к Садовскому обратился представитель разработчика (мужчины были знакомы) и попросил побыстрее и полояльнее рассмотреть техусловия. Садовский же решил выдать такое письмо при отсутствии оснований - без рассмотрения на заседании нормативно-технического совета, анализа достаточности мер по обеспечению безопасности людей при пожаре. Предполагается, что Садовский желал получить неимущественную выгоду - ответную услугу, поддержку в решении какого-либо вопроса. Для разработчика же выгода была прямая (оплата услуг за работу от заказчика - ООО "СЗ Династия-1").
В итоге такая "деятельность" приводила к ненадлежащему обеспечению на региональном уровне целей государственного пожарного надзора. Садовского приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.