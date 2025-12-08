В отношении бывшего замглавы ГУ МЧС по Самарской области возбудили дело о десятках нарушений

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по более чем 30 эпизодам нарушений в отношении теперь уже бывшего замначальника ГУ МЧС по Самарской области Владислава Садовского.

Кроме того, стало известно, что уголовное дело может пополниться еще десятком эпизодов.

В 2025 г. он уже был признан виновным в совершении нескольких преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

Напомним, с 2022 по 2023 г. Садовский в нарушение закона согласовывал специализированным организациям документы по пожарной безопасности строящихся зданий. Для более быстрого прохождения процедуры он вносил ложные сведения о коллегиальном принятии решений. В частности, 21 ноября 2022 г. в облМЧС поступило заявление на согласование специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности на объекте в Железнодорожном районе Самары (Желябова, 7. Жилой дом №2. Паркинг №3), что было разработано ООО "Конструктор-Плюс". Далее к Садовскому обратился представитель разработчика (мужчины были знакомы) и попросил побыстрее и полояльнее рассмотреть техусловия. Садовский же решил выдать такое письмо при отсутствии оснований - без рассмотрения на заседании нормативно-технического совета, анализа достаточности мер по обеспечению безопасности людей при пожаре. Предполагается, что Садовский желал получить неимущественную выгоду - ответную услугу, поддержку в решении какого-либо вопроса. Для разработчика же выгода была прямая (оплата услуг за работу от заказчика - ООО "СЗ Династия-1").

В итоге такая "деятельность" приводила к ненадлежащему обеспечению на региональном уровне целей государственного пожарного надзора. Садовского приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.