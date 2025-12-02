Тольяттинец по указке мошенников "обезопасил" 2 млн рублей

В Тольятти 55-летний местный житель стал очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и заявил, что мошенники пытаются прибрать к рукам деньги тольяттинца. Чтобы сохранить сбережения, потерпевшего убедили перевести их на безопасный счет. Мужчина последовал совету и отправил куда-то 2 млн рублей. Позже он решил связаться с банком, и там ему сказали, что никакие деньги им не поступали. Так тольяттинец понял, что его обманули.