В Самаре девушку-дроппера отправили на исправительные работы

В Самаре суд вынес приговор по делу 18-летней жительницы Волжского района, участвовавшей в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в декабре прошлого года девушка через интернет нашла предложение о нелегальной подработке. Суть "работы" заключалась в получении денег от незнакомых лиц и последующем переводе их на указанные "работодателем" счета. Куратор пообещал ей вознаграждение в размере 10% от переведённой суммы.

Осужденная обслуживала мошенников, которые звонили пожилым жителям Самарской области, сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП. Для "решения вопроса" требовали строгой секретности и крупную денежную сумму. Таксисты, которым доведенные до отчаянья пенсионеры передавали "посылки" — чаще всего пакеты с одеждой, в которые прятали деньги, — отвозили их по указанному в заказе самарскому адресу и передавали девушке. Та переводила деньги по указанным счетам.

Суд признал достаточными собранные доказательства и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, судом удовлетворены в полном объёме гражданские иски: осужденной предстоит возместить ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.