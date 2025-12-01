В Тольятти возбудили уголовное дело из-за драки подростков около ТЦ

Тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело в связи с избиением подростков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился местный житель, чьего сына избили возле ТЦ в Автозаводском районе. Всего же госпитализировали трех подростков 16 и 17 лет.

Полицейские опросили свидетелей, изъяли записи камер видеонаблюдения и установили личности всех участников конфликта. Уголовное дело возбудили по ст. 116 УК РФ ("Побои").