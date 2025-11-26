Самарский пенсионер отдал мошенникам деньги, пытаясь "спасти сына из ДТП"

В самарскую полицию обратился 87-летний мужчина. Он рассказал, что отдал мошенникам все свои деньги, думая, что спасает сына и внучку, передает ГУ МВД по Самарской области.

Вечером пожилому мужчине позвонил неизвестный под видом правоохранителя и сообщил, что его сын и внучка попали в серьезное ДТП, где сын — виновник аварии. Чтобы не возбуждать уголовное дело, неизвестный потребовал у мужчины деньги. Тот сказал, что у него есть только 100 тыс. рублей, на что "силовик" согласился. Вскоре к пенсионеру приехал молодой человек, который забрал у него деньги.

Спустя время мужчина позвонил сыну, который пояснил, что ни в какое ДТП не попадал. По данному факту возбуждено уголовное дело.