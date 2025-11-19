В регионе два мошенника оформили на себя 18 земельных участков

В Самарской области готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, оформивших на себя 18 чужих земельных участков в Смышляевке и Петра Дубраве.

По версии следствия, с 2022 по 2024 г. мужчины оформляли на себя участки, представляя в МФЦ поддельные документы: свидетельства о праве собственности на землю, о праве наследуемого владения, заключения председателей садово-дачных кооперативов и о правах подставных лиц на землю. Кадастровые инженеры подготовили межевые планы, после чего были установлены границы участков "мнимых" собственников, совпадающие с территориями настоящих правообладателей.

Среди присвоенных злоумышленниками участков были как государственные земли, так и частные. Больше всего мошенников интересовали внешне заброшенные дачи, куда хозяева долгое время не приезжали.

В 2024 г. собственники все же обратились в прокуратуру, ФСБ и МВД. Расследование шло полтора года. Возбуждено 18 уголовных дел по статьям об изготовлении поддельных документов и мошенничестве. Следствие завершено, материалы готовятся для передачи в суд.