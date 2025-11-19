В регионе два мошенника оформили на себя 18 земельных участков

В Самарской области готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, оформивших на себя 18 чужих земельных участков в Смышляевке и Петра Дубраве.
По версии следствия, с 2022 по 2024 г. мужчины оформляли на себя участки, представляя в МФЦ поддельные документы: свидетельства о праве собственности на землю, о праве наследуемого владения, заключения председателей садово-дачных кооперативов и о правах подставных лиц на землю. Кадастровые инженеры подготовили межевые планы, после чего были установлены границы участков "мнимых" собственников, совпадающие с территориями настоящих правообладателей.
Среди присвоенных злоумышленниками участков были как государственные земли, так и частные. Больше всего мошенников интересовали внешне заброшенные дачи, куда хозяева долгое время не приезжали.
В 2024 г. собственники все же обратились в прокуратуру, ФСБ и МВД. Расследование шло полтора года. Возбуждено 18 уголовных дел по статьям об изготовлении поддельных документов и мошенничестве. Следствие завершено, материалы готовятся для передачи в суд.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли