У самарца нашли наркотеплицу в гараже

В Волжском районе Самарской области отправилось в суд уголовное дело 42-летнего мужчины, подозреваемого в выращивании конопли. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области