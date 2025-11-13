В Новокуйбышевске студент перевел мошенникам миллион на "борьбу с мошенниками"

В полицию Новокуйбышевска обратился 22-летний местный житель с заявлением о хищении денег, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На телефон потерпевшего позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил молодого человека, что по его доверенности преступник получил кредит и направил деньги для спонсирования противоправных действий в Украине.

"Чтобы не стать сообщником и поймать злоумышленника", незнакомец убедил студента самарского вуза перевести 990 тысяч рублей через онлайн банк и банкоматы на указанный им специальный расчетный счет. Для подтверждения своих слов, "правоохранитель" выслал потерпевшему в мессенджере фотографию своего "служебного удостоверения" и клятвенно заверил, что деньги после поимки злоумышленников вернуться на исходные счета.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.