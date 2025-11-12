Самарский пенсионер лишился 2,8 млн рублей, пытаясь купить машину

В Самаре 60-летний мужчина, пытаясь купить автомобиль, наткнулся на мошенников, передает ГУ МВД по Самарской области.

На одной из торговых интернет-площадок он нашел выгодное предложение о продаже иномарок, которые якобы привозились из-за рубежа. Мужчина связался с продавцом, который потребовал полную оплату, поскольку автомашины закупались оптом.

Потерпевший перевел незнакомцу около 2,8 млн рублей и стал ждать автомобиль, но продавец перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.