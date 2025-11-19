16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: "Ожидание, что нейросети "уволят" программистов, остается мифом" Платформа DION от ИТ-холдинга Т1 выходит на рынок Беларуси "Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками Т1 Облако: кибербезопасность становится частью корпоративной стратегии

ИТ Транспорт и связь

"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

С 2022 года "Ростелеком" предоставляет вузам доступ к инфраструктурной площадке для практико-ориентированного обучения и сопровождает работу с ПО. Площадка включает продукты, в том числе коммерческого ИТ-кластера компании. Директор по развитию стратегических проектов "Ростелекома", директор ИТ школы РТК Владимир Татаринцев рассказал об опыте компании по взаимодействию с вузами в рамках сессии "Участие аккредитованных ИТ-компаний в обучении студентов ИТ-специальностей" на форуме "Цифровые решения".

В портфель образовательных программ "Ростелекома" входят программы разного уровня: от базовых курсов до подготовки специалистов уровня Middle. План включает более восьми направлений, среди которых DevOps, аналитика данных и методы искусственного интеллекта, создание мобильных приложений, технологии распределенного реестра, промт-инжиниринг, управление проектами на основе решений "Ростелекома", аналитика данных на low-code платформах, web-разработка на платформе "Акола".

В проект уже вовлечены шесть крупных дочерних компаний "Ростелекома". ИТ-продукты, которые используются в учебном процессе: "Базис", "Dynamix", "RT.DataVision", "RT.Data Lake", "RT.Warehouse", "RT.ClusterManager", "Аврора SDK", "WEB3Gate", "Нейрошлюз", "Яга", "Ёжка" и "Акола". В планах увеличить количество участников до 18.

Одни из основных фокусов проекта — адаптация преподавателей и бесшовное внедрение новых программ в образовательный процесс студентов бакалавриата и магистратуры.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов "Ростелекома":

"За три года число студентов, которые учатся по нашим программам, выросло с двух тысяч до сорока одной тысячи. Мы видим большой интерес и со стороны вузов, и со стороны студентов. Наша задача — дать им доступ к понятным программам, практическим кейсам и современным ИТ-решениям. Для нас важно не только обучить студентов, но и адаптировать преподавателей, чтобы они уверенно работали с нашими продуктами. Такой подход позволяет студентам уже во время учебы развить навыки до уровня Junior и Middle".

Стандарт упрощает обновление учебных программ и усиливает связь образования с индустрией. Студенты могут работать с ИТ-решениями "Ростелекома" и получать опыт, который нужен рынку уже сегодня.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30