"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

С 2022 года "Ростелеком" предоставляет вузам доступ к инфраструктурной площадке для практико-ориентированного обучения и сопровождает работу с ПО. Площадка включает продукты, в том числе коммерческого ИТ-кластера компании. Директор по развитию стратегических проектов "Ростелекома", директор ИТ школы РТК Владимир Татаринцев рассказал об опыте компании по взаимодействию с вузами в рамках сессии "Участие аккредитованных ИТ-компаний в обучении студентов ИТ-специальностей" на форуме "Цифровые решения".

В портфель образовательных программ "Ростелекома" входят программы разного уровня: от базовых курсов до подготовки специалистов уровня Middle. План включает более восьми направлений, среди которых DevOps, аналитика данных и методы искусственного интеллекта, создание мобильных приложений, технологии распределенного реестра, промт-инжиниринг, управление проектами на основе решений "Ростелекома", аналитика данных на low-code платформах, web-разработка на платформе "Акола".

В проект уже вовлечены шесть крупных дочерних компаний "Ростелекома". ИТ-продукты, которые используются в учебном процессе: "Базис", "Dynamix", "RT.DataVision", "RT.Data Lake", "RT.Warehouse", "RT.ClusterManager", "Аврора SDK", "WEB3Gate", "Нейрошлюз", "Яга", "Ёжка" и "Акола". В планах увеличить количество участников до 18.

Одни из основных фокусов проекта — адаптация преподавателей и бесшовное внедрение новых программ в образовательный процесс студентов бакалавриата и магистратуры.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов "Ростелекома":

"За три года число студентов, которые учатся по нашим программам, выросло с двух тысяч до сорока одной тысячи. Мы видим большой интерес и со стороны вузов, и со стороны студентов. Наша задача — дать им доступ к понятным программам, практическим кейсам и современным ИТ-решениям. Для нас важно не только обучить студентов, но и адаптировать преподавателей, чтобы они уверенно работали с нашими продуктами. Такой подход позволяет студентам уже во время учебы развить навыки до уровня Junior и Middle".

Стандарт упрощает обновление учебных программ и усиливает связь образования с индустрией. Студенты могут работать с ИТ-решениями "Ростелекома" и получать опыт, который нужен рынку уже сегодня.