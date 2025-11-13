Председательницу ТСН из Самары подозревают в махинациях на 1,27 млн рублей

В Самаре председательница правления ТСН "Димитрова-14" стала фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранителей, с октября 2018 г. по май 2025 г. женщина получала от жильцов домов деньги за электроэнергию, но не перечисляла их ресурсоснабжающей организации. В итоге долг составил 1,27 млн рублей.