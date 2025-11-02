В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В октябре текущего года, сотрудники патрульно-постовой службы осуществляя патрулирование одной из улиц Сызрани, ведущей к р. Волга, обратили внимание на мужчину с удочками, который при виде сотрудников полиции заметно занервничал и попытался свернуть с дороги. После непродолжительно погони полицейские задержали мужчину, установили его личность.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а пакет с содержимым направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России "Сызранское". Экспертами установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана (канабис), массой более 246 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.
В ходе опроса ранее не судимый 28-летний местный житель пояснил сотрудникам полиции, что пока шел на рыбалку решил собрать дикорастущую коноплю для собственного употребления.
Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении задержанного сызранца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
