Экс-заммэра Тольятти выслушала приговор за злоупотребление полномочиями

В Тольятти вынесли приговор в отношении бывшего заместителя главы города по социальным вопросам. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

По данным пресс-службы суда, женщину обвиняли в трех преступлениях по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

"31 октября 2025 года Центральный районный суд Тольятти постановил приговор, которым назначил ей наказание по каждому из трех преступлений в виде штрафа в доход государства в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначил Б. наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 100000 (сто тысяч) рублей", - сообщает пресс-служба суда.

Судя по картотеке суда, речь идет о Юлии Банновой. Ранее сообщалось, что она могла незаконно получать вознаграждения подарочными сертификатами. До того СМИ писали, что у Банновой проходили обыски. В мэрии тогда поясняли журналистам, что чиновница уволилась по собственному желанию.