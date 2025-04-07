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Заммэра Тольятти заподозрили в получении взяток сертификатами

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Тольятти, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: скрин с видео

Фамилию чиновника в надзорном ведомстве не раскрывают, но, по данным источников "Волга Ньюс", речь идет о Юлии Банновой, с 2017 г. и до недавнего времени занимавшей должность заместителя мэра по социальным вопросам.

По версии правоохранителей, чиновница получала взятки подарочными сертификатами.

"Прокуратурой Центрального района г. Тольятти проведена проверка соблюдения муниципальными служащими администрации г. о. Тольятти законодательства о противодействии коррупции. По результатам проверки установлено, что заместитель главы г. о. Тольятти по социальным вопросам получала через посредника незаконные денежные вознаграждения в виде подарочных сертификатов", — сообщили в облпрокуратуре.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Ранее СМИ сообщали, что у Банновой проходили обыски. На прошлой неделе информация о ней исчезла с сайта горадминистрации. В мэрии поясняли журналистам, что чиновница уволилась по собственному желанию.

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