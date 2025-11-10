В Самарской области задержали мужчину, торговавшего осколочными гранатами

Накануне в полицию Нефтегорского района поступило сообщение, что у посетителя кафе при себе имеется граната. Правоохранители оперативно прибыли на место, эвакуировали посетителей и персонал заведения, передает ГУ МВД по Самарской области.

Кинолог со служебной собакой нашли ручную осколочную гранату Ф-1, относящуюся к категории взрывных устройств. Она лежала в кармане толстовки, оставленной на диване. Владельцем взрывчатки оказался 41-летний житель села Кинель-Черкассы, ранее судимый за кражу, угон и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Он рассказал, что купил гранату у местного жителя. Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого сбытчика и задержали его. Им оказался 48-летний житель Нефтегорска. Задержанный пояснил, что продал взрывное устройство приятелю для браконьерского лова рыбы.

В отношении 41-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", в отношении 48-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств". В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все обстоятельства.