В Тольятти задержали женщину с килограммом мефедрона

Полиция Тольятти задержала 32-летнюю местную жительницу, у которой при себе было обнаружено 7 пакетов с 880 граммами мефедрона и N-метилэфедрона, что относится к особо крупному размеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса ранее судимая за имущественные преступления и хранение наркотиков женщина пояснила, что купила наркотики через сеть Интернет, увидев объявление, обещавшее хороший доход, и стала распространять закладки.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".

Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.