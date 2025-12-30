Уголовное дело в отношении священнослужителя, обвиненного в насилии, прекратили

В Самаре прекратили в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении служителя Церкви Успения Пресвятой Богородицы, многодетного отца Владислава Лазаря. Ранее его обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат КА "Решение" Игорь Зыряев, за отцом Владиславом признано право на реабилитацию и по закону государство должно возместить вред, причиненный уголовным преследованием. При этом отец Владислав изначально отрицал, что совершил какое-то противозаконное деяние.

Напомним, ранее сообщалось, что священнослужитель познакомился с 16-летней девушкой на исповедях. Позже возникли подозрения, что из встречи были не добровольными. Сам отец Владислав говорил, что не знал, что девушка несовершеннолетняя.