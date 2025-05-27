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Преступления Происшествия

Обвиненного в надругательстве над девочкой священнослужителя отпустили из-под стражи

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служитель церкви Успения Пресвятой Богородицы, многодетный отец Владислав Лазарь отпущен из-под ареста. Ранее его отправляли под стражу по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Напомним, сообщалось, что священнослужитель познакомился с 16-летней девушкой на исповедях. Стал с ней общаться, а потом привез в гостиницу, где и "согрешил". Разбирательство по материалам в отношении Лазаря начали в Куйбышевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Самарской области. При этом стало известно, что отец четверых детей Лазарь и юная самарчанка встречались в гостинице дважды. Лазарь вины не признавал.

"Да, он свершил аморальный поступок, за что его лишат сана. Но вменяемого ему преступления он не совершал, — комментировал ранее его адвокат Игорь Зыряев. — О добровольном характере их встреч могут свидетельствовать их неоднократность, а также существенный промежуток времени между ними. При этом Лазарь не знал, что девушке 16 лет, и считал, что она старше, так как она действительно не выглядит на свой возраст".

Далее, по словам жены Лазаря, потерпевшая девушка изменила показания и стала говорить, что связь была по согласию, а ее не насиловали. Также по словам адвоката Лазаря, есть заключение судебно-медицинской экспертизы об отсутствии телесных повреждений у девушки.

Как уточнил адвокат Владислава Лазаря, 26 мая решением Самарского районного суда служитель церкви отпущен из-за под стражи. Меру пресечения смягчили, изменив на домашний арест.

"Я и мой доверитель безусловно рады достигнутому результату, и что суд наконец-то услышал наши аргументы, но данный прорыв в деле оговоренного священного служителя только промежуточный, поскольку по делу предстоит еще большая кропотливая работа", — прокомментировал ситуацию адвокат коллеги адвокатов "Решение" Игорь Зыряев, представляющий интересы клирика.

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