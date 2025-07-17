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Преступления Происшествия

В Самаре начинающий дизайнер стала жертвой мошенника

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 32-летняя местная жительница, начинающая карьеру дизайнера, стала жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина в последнее время активно развивает свой личный бренд одежды и ведет различные социальные сети. На днях ей позвонил неизвестный, представившийся SMM-специалистом. Мужчина предложил почти даром раскрутить бренд самарчанки в одной из социальных сетей, заплатив за услугу 60 тыс. рублей. Поддавшись искушению, женщина согласилась на предложение незнакомца и, написав в мессенджере имя пользователя, перевела на указанный мошенником счет нужную сумму.

Позже "SMMщик" вновь связался с начинающим дизайнером и сообщил, что из-за того, что блог имеет небольшое количество подписчиков, нужно доплатить еще 4 тыс. руб. для покупки рекламы. Не заподозрив ничего странного, женщина перевела деньги и ждала прилива подписчиков и заказов, однако этого не произошло. Она попыталась связаться со специалистом, однако номер с которого поступали звонки оказался недоступным.

Обманутая местная жительница поняла, что все это время она общалась с мошенниками и заявила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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