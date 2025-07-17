В Самаре начинающий дизайнер стала жертвой мошенника

В Самаре 32-летняя местная жительница, начинающая карьеру дизайнера, стала жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина в последнее время активно развивает свой личный бренд одежды и ведет различные социальные сети. На днях ей позвонил неизвестный, представившийся SMM-специалистом. Мужчина предложил почти даром раскрутить бренд самарчанки в одной из социальных сетей, заплатив за услугу 60 тыс. рублей. Поддавшись искушению, женщина согласилась на предложение незнакомца и, написав в мессенджере имя пользователя, перевела на указанный мошенником счет нужную сумму.

Позже "SMMщик" вновь связался с начинающим дизайнером и сообщил, что из-за того, что блог имеет небольшое количество подписчиков, нужно доплатить еще 4 тыс. руб. для покупки рекламы. Не заподозрив ничего странного, женщина перевела деньги и ждала прилива подписчиков и заказов, однако этого не произошло. Она попыталась связаться со специалистом, однако номер с которого поступали звонки оказался недоступным.

Обманутая местная жительница поняла, что все это время она общалась с мошенниками и заявила в полицию. Возбуждено уголовное дело.