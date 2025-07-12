Самарец перевел фальшивому брокеру 1,5 млн рублей

В Самаре возбудили очередное уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
47-летнему местному жителю позвонил неизвестный и предложил увеличить свой доход на бирже. Мужчина согласился и перевел на предложенный счет 1,5 млн рублей. Позже самарец захотел вывести деньги, но связаться с "брокером" не удалось.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы