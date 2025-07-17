Самарца заподозрили в незаконном получении сведений, составляющих гостайну

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 283.1 УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну", сообщает пресс-служба Управления.

Установлено, что в период 2021 по 2023 гг. указанный гражданин в отсутствие лицензии и допуска на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, реализовал противоправную схему получения сведений о пунктах государственной нивелирной сети Российской Федерации, находящихся в ограниченном доступе.

В настоящее время реализуется комплекс оперативно-следственных действий, направленных на вскрытие и документирование всех обстоятельств незаконной деятельности.