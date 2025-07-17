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Преступления Происшествия

Самарца заподозрили в незаконном получении сведений, составляющих гостайну

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 283.1 УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну", сообщает пресс-служба Управления.

Установлено, что в период 2021 по 2023 гг. указанный гражданин в отсутствие лицензии и допуска на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, реализовал противоправную схему получения сведений о пунктах государственной нивелирной сети Российской Федерации, находящихся в ограниченном доступе.

В настоящее время реализуется комплекс оперативно-следственных действий, направленных на вскрытие и документирование всех обстоятельств незаконной деятельности.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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