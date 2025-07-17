Самарца заподозрили в незаконном получении сведений, составляющих гостайну

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 283.1 УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну", сообщает пресс-служба Управления.
Установлено, что в период 2021 по 2023 гг. указанный гражданин в отсутствие лицензии и допуска на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, реализовал противоправную схему получения сведений о пунктах государственной нивелирной сети Российской Федерации, находящихся в ограниченном доступе.
В настоящее время реализуется комплекс оперативно-следственных действий, направленных на вскрытие и документирование всех обстоятельств незаконной деятельности.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы