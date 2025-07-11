Жительницу Самары будут судить за перевод денег нежелательной организации

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В Самаре отправили в суд уголовное дело 56-летней местной жительницы, которую обвиняют в перечислении денег нежелательной иностранной организации. Об этом сообщает региональное СУ СК.