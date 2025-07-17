В Самаре на ул. Мичурина отказал крупный водовод

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В среду, 16 июля, в 23:50, поступила информация об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 1000 мм (сети — ООО "СКС") на ул. Мичурина в Самаре, сообщает региональное ГУ МЧС.