Самарчанку обвиняют в фиктивных регистрации и трудоустройстве мигрантов

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело 63-летней местной жительницы, которую обвиняют в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, с августа 2024 г. по май 2025 г. женщина фиктивно зарегистрировала в своей квартире 97 иностранцев. Помимо этого, она заключила пять фиктивных трудовых договоров с мигрантами.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы