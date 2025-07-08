Самарчанку обвиняют в фиктивных регистрации и трудоустройстве мигрантов

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело 63-летней местной жительницы, которую обвиняют в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с августа 2024 г. по май 2025 г. женщина фиктивно зарегистрировала в своей квартире 97 иностранцев. Помимо этого, она заключила пять фиктивных трудовых договоров с мигрантами.