В суд ушло дело самарца, бросившего гранату у здания регионального правительства

В Центральный окружной военный суд в Самаре отправили уголовное о теракте. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 27 февраля в 5:40 мужчина бросил гранату на ступени и убежал в сторону Волги. Отсюда он скрылся в автомобиле, за рулем которого был другой человек. В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена лишь тротуарная плитка. Правоохранители задержали подозреваемых — местного жителя (предположительно, он кинул гранату) и его сына.
По версии следствия, мужчина решил совершить террористический акт, будучи пьяным. И попросил не подозревавшего ни о чем сына довезти его до здания правительства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы