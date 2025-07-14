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Преступления Происшествия

В суд ушло дело самарца, бросившего гранату у здания регионального правительства

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральный окружной военный суд в Самаре отправили уголовное о теракте. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 27 февраля в 5:40 мужчина бросил гранату на ступени и убежал в сторону Волги. Отсюда он скрылся в автомобиле, за рулем которого был другой человек. В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена лишь тротуарная плитка. Правоохранители задержали подозреваемых — местного жителя (предположительно, он кинул гранату) и его сына.

По версии следствия, мужчина решил совершить террористический акт, будучи пьяным. И попросил не подозревавшего ни о чем сына довезти его до здания правительства.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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