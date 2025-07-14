В суд ушло дело самарца, бросившего гранату у здания регионального правительства

В Центральный окружной военный суд в Самаре отправили уголовное о теракте. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 27 февраля в 5:40 мужчина бросил гранату на ступени и убежал в сторону Волги. Отсюда он скрылся в автомобиле, за рулем которого был другой человек. В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена лишь тротуарная плитка. Правоохранители задержали подозреваемых — местного жителя (предположительно, он кинул гранату) и его сына.

По версии следствия, мужчина решил совершить террористический акт, будучи пьяным. И попросил не подозревавшего ни о чем сына довезти его до здания правительства.